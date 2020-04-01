MEB'in canlı sınıf uygulamasına 2 milyon 700 bin öğrenci katılacak MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'nin, koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan Çin'den sonraki ikinci ülke olduğu, pilot çalışmanın ardından LGS ve YKS'ye hazırlanan 2 milyon 700 binin üzerinde öğrencinin, canlı sınıf uygulamasıyla...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'nin, koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan Çin'den sonraki ikinci ülke olduğu, pilot çalışmanın ardından LGS ve YKS'ye hazırlanan 2 milyon 700 binin üzerinde öğrencinin, canlı sınıf uygulamasıyla eğitime başlayacağı açıklandı.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, dünya genelinde koronavirüs salgınının, 184 ülkenin öğrencilerinin eğitimlerinin aksamasına yol açtığı, bu öğrenci rakamının 1,5 milyarın üzerinde olduğunun belirtildiği kaydedildi. Yapılan araştırmaların, salgının yayıldığı ülkelerde okulların kapalı olduğunu ancak Türkiye'dekine benzer ulusal çapta uzaktan eğitim sisteminin kurulamadığını ortaya koyduğu belirtilerek, "Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede 3 yeni televizyon kanalı ve kapasitesi artırılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 18 milyonun üzerinde öğrenci için uzaktan eğitime başlandı" denildi.

Türkiye'nin, 184 ülkede 1,5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan Çin'den sonraki ikinci ülke olduğu belirtildi.ÖĞRENCİ İLE ÖĞRETMEN CANLI SINIFLARDA BULUŞACAKUzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulamasının 8'inci ve 12'nci sınıflar için pilot çalışmalarının başlatıldığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Canlı sınıf uygulamasına 8'inci sınıflardaki 1 milyon 700 bin ve lise son sınıflarda okuyan 1 milyon öğrencinin katılması amaçlanıyor. Uygulamanın, pilot çalışmaların ardından kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Öğretmenler, canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacak ve televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru- cevap- test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderecek. Ayrıca 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlanıyor. Bu süreçte TRT EBA kanallarında sınavlara hazırlanan öğrencilerin hazırlık rutinlerine destek olmak için soru çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek."

Kaynak: DHA