MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
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MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...

MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları... - Haberler
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