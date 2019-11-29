MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu

29.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:11

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2019-2023 Stratejik Planı'na göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak.