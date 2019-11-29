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MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2019-2023 Stratejik Planı'na göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak.

29.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:11
MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2019-2023 Stratejik Planı'na göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak.

Kaynak: Dunya.com

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