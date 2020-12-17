MEB ilköğretim, lise ve tüm okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu mu? Üniversiteler açılacak mı?
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MEB ilköğretim, lise ve tüm okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu mu? Üniversiteler açılacak mı?

17.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:05
MEB ilköğretim, lise ve tüm okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu mu? Üniversiteler açılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine toplantısında konuşulan konulardan birisi de eğitimdi. Peki, ara verilen Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, başlıyor mu? İlköğretim, lise, üniversite okulları ne zaman açılacak? Gün ve tarih verildi mi?

Öğrencilerin en merak ettiği konulardan birisi okulların açılacağı tarihtir. Peki okullar ne zaman açılacak? Yeni kararlar alındı mı? Liseler ne zaman başlıyor? İlkokullar ne zaman başlıyor? Üniversiteler açılacak mı? MEB okulların açılma tarihi belli oldu mu?

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz haftalarda alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararı alınmıştı. Son yapılan açıklamalara göre ise okulların açılma ihtimalinin en fazla olduğu tarihin 4 Ocak olduğu düşünülüyor. Henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama:

"Ülkemizdeki salgının seyri konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri neticesinde alınmış olan karar ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından, 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim sürecini başlattık. Önümüzdeki tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacaktır.

Bir an önce yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerimize devam ediyoruz. Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor."

MEB ilköğretim, lise ve tüm okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu mu? Üniversiteler açılacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yüz yüze eğitimle ilgili Ziya Selçuk attığı bir tweetinde "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders… Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

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