MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "sanat eğitimi" alanında imzaladığı protokol tanıtıldı
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MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "sanat eğitimi" alanında imzaladığı protokol tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Marmara Üniversitesi arasında geçen hafta "sanat eğitimi" alanında imzalanan iş birliği protokolü İstanbul'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığının
10.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:15

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Marmara Üniversitesi arasında geçen hafta "sanat eğitimi" alanında imzalanan iş birliği protokolü İstanbul'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar'ın katılımıyla 1 Temmuz'da Ankara'da imzalanan protokolün İstanbul'daki tanıtımı, Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinin güzel bir örneğini oluşturan, Türkiye'ye değer katan üç büyük üniversitenin de bizzat katılımlarıyla şekillenen güzel ve bereketli bir iş birliğinin arifesinde olduklarını dile getirdi.

Yazıcı, çalışmayı özellikle İstanbul'da görünür kılmak ve kentteki çocuklara daha yakından duyurabilmek için bu toplantıyı düzenlediklerini aktardı.

İş birliğinin çocuklara en iyi şekilde yansıması için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayan Yazıcı, "Hem ortaokul müdürlüklerimiz hem rehber öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarafından bilinir, görünür olmasını sağlamak için biz de meslektaşlarım ve diğer taraflarla birlikte çalışmayı en iyi şekilde yansıtacağız. İnşallah ülkemize hayırlar getirsin." diye konuştu.

"Musiki sanatlarını geleceğe taşıyacak sanatçıların yetiştirilmesi gerekiyor"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu da Türkiye'de 80'e yakın sanat lisesi bulunduğunu söyledi.

Güzel sanatlar liselerinde özellikle müzik ile yönelimin Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği düzleminde son derece düşük kaldığını sayısal verilerden de bildiklerini aktaran Numanoğlu, "Kültürümüzün genetik kodlarına işlenmiş bu musiki sanatlarının temsilinin olması, bunu geleceğe taşıyacak sanatçıların yetiştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, alanının güçlü üniversiteleriyle bir üniversite ve lise ekosistemi içerisinde yeni bir anlayışla halkın önüne sunmak istedik böyle bir yapılanmayı." diye konuştu.

Numanoğlu, geleceğin sanatçılarının bu okullardan çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşündüklerinin altını çizdi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapan sanatçılar da bilgilerini aktaracak"

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Aylin Şengün Taşçı ise geleneksel müziğin bugün eğitim sistemi içerisinde layık olduğu yere oturtmak için çok önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Güzel sanatlar liseleri içinde tematik olarak sadece geleneksel müzik eğitimi verecek liselerin kurulmasının geleceğin değerli bestekarlarının ve sanatçılarının ortaya çıkmasında ilk adım olduğunu belirten Taşçı, bu liselerde geleneksel müziğin tüm incelikleriyle öğretileceğini, öğrencilerin hazırlık sınıfıyla başlayan ve arkasından uzun bir dönem içinde İngilizce eğitimini çok iyi veren bu yapılar sayesinde uluslararası vizyona sahip, gelecekteki sanatçılar olarak yetişeceklerini ifade etti.

Taşçı, "Protokole göre geleneksel müzik eğitimimizin verileceği Pendik Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Marmara Üniversitesi'nin, Beşiktaş Itri Güzel Sanatlar Lisesi İstanbul Üniversitesi'nin ve Başakşehir İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin himaye ve desteğiyle çalışmalarını sürdürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bünyesinde görev yapan sanatçı arkadaşlarımız da kendi bilgi, deneyim ve vizyonlarını düzenlenecek etkinliklerle bu okullardaki öğrencilerimize aktaracaklar." şeklinde konuştu.

Programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar da protokolün önemine değindikleri birer konuşma yaptı.

Etkinlikte, protokol kapsamında okullara isimleri verilen bestekarların hayat hikayelerinin aktarıldığı video gösteriminin ardından bazı eserleri de seslendirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve üniversitelerin öğretim üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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