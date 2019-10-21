MEB ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

21.10.2019 15:56

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında, özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik işbirliği protokolü yapıldı.



Yapılan protokol ile MEB'e bağlı bilim ve sanat merkezleri ile Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezinde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin gelişim süreçlerine, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Üniversite işbirliği ile katkı sağlanacak.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk ve ortaöğretim çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmaları amacıyla yarı zamanlı destek eğitimi veren Bilim ve Sanat Merkezleri'ndeki öğrenciler ile öğretmenlerin gelişimlerine üniversite olarak katkı sunacaklarını ifade etti.



Karabulut, "Öğrenciler, okul dışı saatlerde disiplinler arası ders içerikleri ile birlikte sunulan, proje ve etkinlik temelli bir eğitim almaktadır. Öğrenciler, ilgi alanları ve okul müfredatları göz önünde bulundurularak güzel sanatlar, yazarlık, edebiyat, drama, yazılım yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi, uzay bilimleri, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji ve şehir kültürü gibi zenginleştirilmiş bir programla eğitimden geçmektedir. Üniversite olarak bizler de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimlerine, sahip olduğumuz birikimle destek vereceğiz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA