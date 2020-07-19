MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de
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MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de
19.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 15:05

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde "Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi" ve "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi" açılacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik yıllık mahalli hizmet içi eğitim faaliyet planını eğitim ihtiyacı, üst belgeler ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlayacak. Mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri yapacak.

Merkezi talimatla, mahallinde düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri düzenleyecek.

Mahalli mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik eğitimlerde Bakanlıkça onaylanan standart eğitim programlarını kullanacak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, standart eğitim programı bulunmayan veya ihtiyaç halinde güncellenmesi talep edilen eğitim programının taslağını hazırlamak ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderecek.

Öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimleri ile ilgili faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacak olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi iş ve işlemlerini yürüterek ilgili birimlerle/şubelerle koordine edecek.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, mesleki gelişim öğrenme ve program çıktılarına dayalı basılı ve dijital içerikleri hazırlayacak. Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, mahalli araştırma ve projeler yapacak.

Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen mesleki gelişim projelerine ilişkin mali iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak takip edecek olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütecek.

Aday öğretmenlerin yetiştirme süreci ile performans değerlendirmesi ve sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütecek olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, uygulama öğrencileri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlayacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili iş ve işlemleri uygulayarak, öğretmen ve okul/kurum yöneticilerinin ulusal, uluslararası düzeydeki bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik iş ve işlemlerini yürütecek.

Basın ve Halkla İlişkiler şubesi

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi ise milli eğitim müdürlüklerinin basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürüterek, Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan istek, görüş, öneri, ihbar ve şikayet başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandıracak.

Milli eğitim müdürlüklerine gelen başvuruları yasal işlem süresi içerisinde cevaplayacak olan Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, başvurunun alınmasını müteakip gecikmeksizin gerekli inceleme ve araştırmayı yapacak. Başvuruyu yerindelik ve mevzuata uygunluk ile birlikte bütün unsurları bakımından değerlendirerek cevaplandıracak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılması kapsamında yapılan başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak için milli eğitim müdürlüğünün görev ve hizmet alanına giren konularda temel nitelikteki kararlara, mal ve hizmet alımlarına, yürütülen projelere ilişkin belgelerin ve yıllık faaliyet raporlarının örneklerini bulundurarak, bu belgelerin asıllarının hangi birimde bulunduğunu ihtiva eden dosya planlarını hazırlayacak.

Milli eğitim müdürlüğünün görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuat değişikliklerini takip eden Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, hızlı iletişim kurulabilmesi için ilgili yöneticilerin dijital ortamda yer alan iletişim bilgilerini güncel tutarak, iletişim araçlarının erişilebilirliğine dikkat edilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapacak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, milli eğitim müdürlüğünün medya iletişimi ve medya takip süreçlerini etkin ve verimli kullanmasını sağlayarak, müdürlüğün faaliyetlerini takip etme, video ve fotoğraflarını çekme ve arşivlemesini yürütecek.

Milli eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince belirlenecek usul ve esaslara göre yönetecek olan Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, müdürlüğe ilişkin medyada yer alan haberleri takip edecek.

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, milli eğitim müdürlüğünün basına açık faaliyetlerini iletişim araç ve yöntemleriyle duyurarak medya planlamasını yapacak.

Medyada yer alan haberlerden önem ve önceliği bulunanlara ilişkin olarak hazırlanacak bilgi notunu, Bakanlıkça belirlenen forma uygun şekilde hazırlayıp milli eğitim müdürüne sunacak Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, söz konusu notu Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ulaştıracak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, müdürlüğünün internet sayfasındaki sıkça sorulan sorular sekmesini de güncelleyerek yönetecek.

Kaynak: AA

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