MEB: Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama söz konusu değildir

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 12-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatlara ilişkin yapılan açıklamada "Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta, herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatlarla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan sözlü sınav sürecine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, başvuruda bulunan adayların KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandığı belirtilerek, "Sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatında belirtildiği üzere başvuran adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanmakta ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava; her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılmaktadır. Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılmakta ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazanmaktadır" ifadeleri kaydedildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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