Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı 4 eğitici videoyla okullarda uyulması gereken kuralları...
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı 4 eğitici videoyla okullarda uyulması gereken kuralları...

09.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı 4 eğitici videoyla okullarda uyulması gereken kuralları hatırlattı Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim'de uzun bir aranın ardından yeniden başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili öğrencileri Covid-19 salgınından korumayı amaçlayarak 4 adet eğitici video hazırladı.

- Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı 4 eğitici videoyla okullarda uyulması gereken kuralları hatırlattı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim'de uzun bir aranın ardından yeniden başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili öğrencileri Covid-19 salgınından korumayı amaçlayarak 4 adet eğitici video hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime 12 Ekim Pazartesi günü geçmeyi planlıyor. Pandemi koşullarında başlayacak yeni dönem öncesinde öğrencilere yönelik 4 eğitici video hazırlayan Bakanlık, bu yolla öğrencilerin okullarda uygulaması gereken tedbirler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Öğrencilerin okullarda uygulaması gereken Covid-19 tedbirleri konusunda bir farkındalık oluşturmak için hazırlanan 4 eğitici video televizyon kanallarında 'Kamu Spotu' başlığı altında yayınlanmaya başladı. Hazırlanan videolarda; Ayşenur, Mert, Burak ve Almila adlı öğrenciler okullarda uyulması gereken kuralları aktarıyor.

Velilerle okul kapısında vedalaşmayı, temassız oyunların oynanması gerektiğini, maske takmanın önemini, sosyal mesafe ve elleri doğru bir şekilde yıkamanın öneminden bahsedilen videoda sınıfların havalandırılması ve oyun oynamak, sohbet etmek için havadar alanların tercih edilmesi gerektiği de öğütleniyor.

"Şimdi görev bizi bekliyor" diyerek okula başlamanın heyecanının da paylaşıldığı videoda animasyon karakterler de yer alıyor. 'Maskeliler' adlı bir filmin çekim aşaması düşünülerek hazırlanılan videolarda işitme engelli öğrenci bireyler için de bir işaret dili uzmanı yer alıyor.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı 4 eğitici videoyla okullarda uyulması gereken kuralları...
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı 4 eğitici videoyla okullarda uyulması gereken kuralları...
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı 4 eğitici videoyla okullarda uyulması gereken kuralları...
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı 4 eğitici videoyla okullarda uyulması gereken kuralları...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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