MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart'ta yapılacak - Haberler
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MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart'ta yapılacak

AA, Ömer Olcay - Güncel
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MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart'ta yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 20 Mart'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 20 Mart'ta yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar 10 Şubat'a kadar elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınav başvurusu yapabilecek.

Adaylar, 20 Mart'ta saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olan sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Başvuruda, Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine, Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2022-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor.

AA / Ömer Olcay - Güncel

milli eğitim bakanlığı, HES kodu, Mart, Güncel, Haber

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