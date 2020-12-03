MEB, EBA'ya yönelik saldırıları önlenme yöntemlerini öğretmenlere bildirdi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), EBA derslerine yönelik siber saldırıların önlenmesi için öğretmenlerin uygulayacağı yöntemleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerimiz; EBA TV kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi aracılığıyla yürütülmektedir. Öğrencilerimizin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alınmıştır. Okul öncesi eğitimden 12'inci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliği de ayrıca yayına alınmıştır" denildi.

Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerin dikkate alması gereken hususların hatırlatıldığı açıklamada, "Harici canlı derslerde öğretmenlerimizin; ders için yeni ID ve şifre belirleyerek EBA'ya bu bilgileri girmeleri, ders oluştururken Bekleme Odası (Waiting Room) özelliğini aktive etmeleri, derse başlarken öğrencilerin isimlerini değiştirebilme seçeneklerini kapatmaları gibi basit kontrollerle benzer siber saldırılar engellenebilecektir. Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır. Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken Bekleme Odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir" denildi.

Ayrıca öğretmenlerin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmalarının, gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacağı da açıklamada yer aldı. Açıklamada belirtilen hatırlatmaların, tüm öğretmenlerin cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla da iletildiği bildirildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı