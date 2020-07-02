MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yaz döneminde yabancı dilden uzak kalmamaları için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Çevrim İçi İngilizce Yaz Okulu başlattı.

MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı
02.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:04

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yaz döneminde yabancı dilden uzak kalmamaları için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Çevrim İçi İngilizce Yaz Okulu başlattı.

AA muhabirinin, Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, A1 ve A2 düzeyinde 4 temel dil becerisini içeren dersler, kendi kendine öğrenmeye uygun e-etkinliklerden oluşuyor.

EBA platformundaki İngilizce derslerine başlamadan önce seviyelerini belirlemeye yardımcı olacak bir öz değerlendirme ölçeğiyle karşılaşacak öğrenciler, daha sonra dil düzeylerine uygun olarak A1 veya A2 paketine yönlendirilecek.

Her öğrenenin bireysel farklılıklarını desteklemek için iki pakete de erişimde sınırlama olmayacak. Öğrenciler istedikleri paketi takip edebilecek, her iki bölümden de ders izleyebilecek.

EBA platformunda başlatılan İngilizce dersleri, 31 Temmuz'a kadar hafta içi her gün yayınlanacak. Öğrenciler, bir önceki günün derslerini tekrar edebilecek. Her dersin sonunda öğrenciler, yöneltilen sorulara göre edindikleri yeterlilikleri değerlendirebilecek.

Eğlenceli etkinlikler, oyunlar, animasyonlar

İngilizce Yaz Okulu'ndaki etkinlikler, öğrencilerin eğlenirken öğrenmesi temeline dayanıyor. Bu nedenle dersler, çeşitli oyunlar, dinleme metinleri, videolar ve animasyonlar ile zenginleştirildi.

İçerikler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (YDE ARGEM) koordinesinde, YEĞİTEK e-içerik geliştirme ekibi ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ekiplerinden toplam 90 gönüllü İngilizce öğretmeninin desteğiyle hazırlandı.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün katkılarıyla içerik geliştirme ekibine, 10 ve 12 Haziran 2020 tarihlerinde Hacettepe ve Pamukkale üniversitelerinden akademisyenler tarafından uzaktan hizmet içi eğitimler düzenlendi.

Derslerin oluşturulmasına başlanmadan önce YDE ARGEM tarafından çalışmanın sınırlarını çizen ve öğretmenlere rehberlik edecek bir kılavuz hazırlandı. Kılavuzda çalışmanın kapsamı, düzeyi, hedefleri, her bir derste hedef olarak kullanılacak dil işlevleri, kelime listeleri, dil bilgisi yapıları ile etkinliklerin incelenmesinde kullanılacak kriterler sunuldu.

İçeriklerde öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını kullanarak ürettiği özgün ürünlerinin yer almasına dikkat edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün başlatılan İngilizce yaz okulu programına ilişkin, velilere yönelik Twitter'daki paylaşımında, yabancı dil öğrenmeyi, çocuklarının öğrenmesini çok önemsediklerini bildiğine işaret ederek, bu konuyu kendilerinin de önemsediğini ifade etti.

Selçuk, EBA Çevrim İçi İngilizce Yaz Okulu programı ile öğrencilerin dil düzeylerini ve gelişimlerini de izleyebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı Haber
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak Haber
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi Haber
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Sarunas Jasikevicius, FC Barcelona ile resmen anlaştı Haber
Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Sarunas Jasikevicius, FC Barcelona ile resmen anlaştı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Buse Varol Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Ali Koç Mete Kalkavan Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 12:16:30. #1.15#
title