MEB: "EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulaması yapılması halinde, bu platformlara...
MEB: "EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulaması yapılması halinde, bu platformlara kullanıcılar sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı."
06.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:46
MEB: "EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulaması yapılması halinde, bu platformlara kullanıcılar sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı."
Kaynak: AA