MEB, "EBA Canlı Sınıf"a ilişkin videoyla bilgilendirme yaptı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 ve 12. sınıf öğrencileri için pazartesi günü kullanıma açılacak "EBA Canlı Sınıf" uygulamasına ilişkin bilgilendirme videoları hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 ve 12. sınıf öğrencileri için pazartesi günü kullanıma açılacak "EBA Canlı Sınıf" uygulamasına ilişkin bilgilendirme videoları hazırladı.

Bakanlık, "EBA Canlı Sınıf" uygulamasına ilişkin hazırlanan videoları, basınla paylaştı.

Videolarda, öğretmenlere "EBA"ya nasıl ders yükleneceğine, öğrencilere de canlı derslere nasıl ulaşacakları ve katılacakları ile içeriklere ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi.

Videoda EBA teknik uzmanı Funda İnce, "EBA Canlı Sınıf" uygulamasına ilişkin bilgiler aktararak, özelliğin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavlar ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için açılacağını kaydetti. İnce, sistemin kademeli olarak yaygınlaştırılacağını belirtti.

Altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ve pilot uygulamaların Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir'de yapıldığını ifade eden İnce, sistemin hafta başından itibaren de Türkiye genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine açılmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA