"e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacak"

Milli Eğitim Bakanlığınca, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler' konulu genelge gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler' konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yüz yüze eğitim döneminde alınan önlem ve tedbirlere ek olarak, öğrenciler ile ilgili yeni bir genelge gönderildi. Bakan Mahmut Özer imzasıyla 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen genelgeye göre kronik rahatsızlığı olan veya Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için karantina sürecinde olan öğrenciler e-Nabız sistemi üzerinden alacakları belgeyi okul müdürlüğüne iletmeleri halinde mazeretli sayılacak. Bakan Özer, imzasıyla 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen, 'Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler' konulu genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır.

1) Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacaktır.

2) Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmelik hükümlerine göre devamsız sayılmayacaktır.

3) Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak;

a)Kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak,

b)Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacaktır.

Evde/hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler evde/hastanede yüz yüze eğitim almaya devam edecek olup bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacaktır. Bu öğrencilerden Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara evde/hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacaktır. Ayrıca bu öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacaktır."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı