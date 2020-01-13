MEB, diploma denklik işlemlerini elektronik ortama taşıdı

13.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diploma denklik işlemlerinin artık elektronik ortamda yürütülmesine de imkan sağlandığını açıkladı.



Selçuk, düzenlenen 'e-Denklik Modülü' tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Bakanlık olarak zamanın ruhunun gerektirdiği atılımları atmanın ödevleri olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle