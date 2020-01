MEB, diploma denklik işlemlerini elektronik ortama taşıdı

13.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:40

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diploma denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine imkan sağlandığını bildirdi.

Selçuk, bir otelde düzenlenen "E-Denklik Modülü" tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Bakanlık olarak zamanın ruhunun gerektirdiği atılımları atmanın ödevleri olduğunu ifade etti.

Her iş ve işlemin otomasyona yönelmesinde, her uygulamanın robotik uygulamalarla, yapay zekayla, makine öğrenmesiyle ilişkilendirilmesine özellikle önem verdiklerine işaret eden Selçuk, bu kapsamda denkliğin yanı sıra MEB'in tüm süreçleriyle ilgili benzer çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Türkiye'ye yurt dışından gelerek eğitim alanların diploma denklik işlemlerinin kağıt üzerinde ele alınmasının dezavantajları bulunduğunu belirten Selçuk, işleri yavaşlatan ve hatalara yol açan bu durumun önüne geçebilmek için "e-Denklik" modülünü hayata geçirdiklerini belirtti.

E-Denklik'in pedagojik bir kavram olduğunu dile getiren Selçuk, "Denklik kavramının kendi tekamülü içinde yeniden ele alınmasında fayda var. Önümüzdeki süreçte nasıl bütün bu işlemleri, e-Devlet'le, e-Okul'la ve diğer bileşenlerle birleştireceksek denklik kavramının yenilenmesi anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bakanlık olarak bütün projelerini önce pilotlamaya çalıştıklarına değinen Selçuk, şöyle devam etti:

"E-Denklik çalışmasının pilot süreçlerini yürüttük. 250 binin üzerinde nüfusu olan 86 ilçe merkezinde ve yurt dışında 43 eğitim müşavirliğimizde ve 81 ilimizde diploma denklik işlemlerini artık elektronik ortamda yürütme imkanına sahibiz. Denklik başvurusunda bulunanlar, kendi seçtikleri denklik merkezlerinde bu işlemleri çok rahat yaptırabilirler. Buradaki randevu sistemi ve karekod sistemi, bu işlemlerin kolaylaştırılmasına hizmet edecek."

Eğitim sistemin giderek dijital tabanlı bir veri yönetim sistemi ile desteklenmesi ve veriye dayalı politikalar geliştirilmesi için hazır bir veri setinin oluşturulmasına çalıştıklarını bildiren Selçuk, böylece eğitimin kalitesinin artması noktasında mesafe aldıklarını ifade etti.

Zamana uymak için ve çağın gereği olduğundan yapay zeka, makine öğrenmesi ve otomasyona önem verdiklerinin altını çizen Selçuk, "Zamanı gelmiştir, Türkiye, artık eğitim sistemini dünya standartlarında yazılım altyapısıyla ve bir dijital sistematikte yürütmekte kararlıdır. Bu konuda da çok hızlı adımlar atıyoruz. Bunu sadece bürokrasinin hızlandırılması ya da iyileştirilmesi anlamında değil, bir anlamda eğitimin kalitesiyle de ilişkilendirerek yapıyoruz." diye konuştu.

Bakanlığın Türkçe söz varlığı çalışmasının da bir derleme çalışması olduğunu anlatan Selçuk, bu çalışmanın çocuk kitabının, ders kitabının yazılmasında ve dil gelişiminde büyük rol oynadığını vurguladı.

Türk eğitim sisteminin 2023 vizyonu doğrultusunda UNICEF ile ortak çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Selçuk, bunun sonucunda sistemin uluslararası standartlarda mesafe alması konusunda da memnuniyet verici gelişmeler yaşandığına dikkati çekti.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ise e-Denklik sisteminin hayata geçirilmesiyle başvuru merkezlerindeki yığılmaların önüne geçildiğini ve iş gücü kaybının engellendiğini dile getirdi.

Karekod uygulamasıyla denklik işlemlerindeki belgelerin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Dönmez, dijital ortamda bir arşiv oluşturdukları bilgisini paylaştı.

Başvurular, "edenklik.meb.gov.tr" adresinden yapılacak

E-Denklik modülü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından UNICEF'in katkılarıyla 2020 yılının ilk yenilikçi icraatlarından biri olarak uygulamaya konuldu.

Denklik işlemlerinde başvurular, "edenklik.meb.gov.tr" adresinden yapılıp, ilgili sayfadan "online başvuru" bölümünden işlem basamakları takip edilerek mevcut olan öğrenim belgeleri sisteme yüklenerek yapılacak. Böylece denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçtikleri denklik merkezi, randevu tarihi ve saatinde sisteme girdikleri belgelerin orijinalleriyle birlikte denklik merkezine giderek en kısa sürede işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Son yıllarda savaş ve benzeri nedenlerle çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğu nüfusun artması ve nitelikli eğitim arayışının önem kazanması gibi sebeplerle Türkiye'deki ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları yabancı öğrenciler için cazip hale geldi. Bu nedenle uluslararası öğrenci sayıları, önceki yıllara oranla ciddi artış gösterdi ve bu doğrultuda denklik taleplerinin sayısı arttı.

E-Denklik modülü ile denklik merkezlerinde oluşan yoğunlukların giderilmesi, işlemlerin hızlandırılması, belgelerin elektronik ortamda arşivlenmesi, duyurular aracılığıyla hem denklik merkezlerinin hem de başvuruda bulunan kişilerin anında bilgi sahibi olması ve üniversite kayıt dönemleri gibi yoğun olan dönemlerde bile denklik işlemlerinin sistematik, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ilerlemesi sağlanacak.

Kaynak: AA