MEB, destekleme yetiştirme kurslarını 20 Temmuz'da başlatacak
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MEB, destekleme yetiştirme kurslarını 20 Temmuz'da başlatacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimini belirledi.

MEB, destekleme yetiştirme kurslarını 20 Temmuz'da başlatacak
06.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:01

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimini belirledi. Buna göre dersler 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen 'yaz kursları' konulu yazıda, destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimiyle ilgili bilgi verildi. Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ve 2019-2020 ders yılı sonunda 11'inci sınıftan 12'nci sınıfa geçen istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için 20 Temmuz- 28 Ağustos tarihleri arasında yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağı bildirildi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimine göre, 7-9 Temmuz tarihleri arasında, kurs merkezi başvuruları alınacak ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak. 10-13 Temmuz tarihleri arasında, öğretmen başvuruları alınacak ve ücretli öğretmen başvuruları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Öğrenci başvuruları ise 14-17 Temmuz tarihleri arasında alınırken, 4- 20 Temmuz tarihleri arasında kurs sınıflarının oluşturulacak ve dersler başlayacak. 28 Ağustos Cuma günü ise kurslar tamamlanacak. Bakan Yardımcısı Safran, belirtilen takvime göre iş ve işlemlerin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, duyurunun ivedilikle ilgililere yapılması ve Covid-19 salgını ile ilgili verilen mücadele ve bu doğrultuda alınan önlem ve tedbirlere de titizlikle uyulmasını istedi.


Kaynak: DHA

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