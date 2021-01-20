MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları nedir? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı bir son dakika haberiyle 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile başlayacağını belirtti. Peki, MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları nedir? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan Son Dakika MEB açıklamasına göre 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak. Bunu duyan veliler ve öğrencilerMEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları nedir? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? sorularını merak etmeye başladı.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve velilerin uzun süredir beklediği yüz yüze eğitim hakkında bir son dakika açıklaması yayınlandı. Buna göre 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunları için 22 Ocak 2021 tarihinde isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Bu kurslarda yüz yüze eğitim, öğrencilere kendi okullarında verilecek. 8 ve 12. sınıflar mezun ve sınav sınıfları olduğu için yüz yüze kurslar sınava yönelik olarak eğitim verecek. Bu kapsamda zorunlu olmamak kaydıyla, okullarda sınava yönelik kurslar verilecek. Bu kursa 8. sınıf öğrencileri, 12. sınıf öğrencileri ve sınava girecek mezun öğrenciler tercihe bağlı olarak katılacak. kurslar, MEB'e bağlı okullarda verilecek. Destekleme ve Yetiştirme kurslarında sınava yönelik konular verilecek ve öğrencilerin eksik olduğu sorular, konular çalışılacak.