: MEB depremzede çocukların travmadan kurtulması için ailelere broşür dağıttı

03.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:48

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) depremzede ailelerin çocuklarının psikolojik travmadan kurtulmalarına yardımcı olmak amacıyla broşür dağıttı.

Bakanlık, deprem bölgesindeki okullarda gerçekleştirdiği oyun ve etkinliklerle çocukların, depremin neden olduğu korkudan uzaklaşmasına katkıda bulunuyor.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Elazığ'da Yücel İlkokulunda kalan depremzede ailelere, çocuklarının psikolojik travmadan kurtulmalarına yardımcı olmak amacıyla broşür dağıttı.

Gül, burada yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da yoğun şekilde depremzede ve çocuklarının yaşadığı travmanın giderilmesi için faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Türkiye genelinde 250 rehber öğretmene daha önce psikososyal eğitim verildiğini anımsatan Gül, "45 öğretmenimizle ilk günden itibaren burada psikososyal destek eğitimini vermeye başladık." dedi.

Gül, 70'i aşkın okulda düzenli eğitim vermek suretiyle deprem sonrası yaşanan psikolojik sıkıntıların giderilmesi amacıyla her türlü desteğin uzman öğretmenler tarafından verildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Okulların açılmasıyla rehber öğretmenlerimiz, öğretmen, öğrenci ve velilerle oturum düzenleyecek. Bakanlık olarak gün gün yapılması gerekenlerin planlamasını başlatmış durumdayız. Teknik anlamda okulların hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bakanlık olarak her türlü desteği veriyoruz. Amacımız çocuk ve gençlerimizin bu sıkıntılı ortamı en erken şekilde atlatmalarına destek olmaktır. Burada öğretmenlerimiz gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla çalışıyor. Ailelerle çok iyi şekilde süreci yürütüyoruz. Bakanlık olarak planladığımız çalışmaları güzel biçimde sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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