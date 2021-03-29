MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
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MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması

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MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklamasıMİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yerinde karar uygulaması kapsamında il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurdu.

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yerinde karar uygulaması kapsamında il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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