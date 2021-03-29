MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde 'yerinde karar' uygulaması kapsamında daha önce kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde 'yerinde karar' uygulaması kapsamında daha önce kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceğini açıkladı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde 'yerinde karar' uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir" denildi.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı