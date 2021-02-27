MEB'den yüz yüze eğitime 1 gün erteleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MEB'den yüz yüze eğitime 1 gün erteleme

27.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:17
MEB'den yüz yüze eğitime 1 gün erteleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, resmi ve özel tüm okullarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü planlanan yüz yüze eğitim ve sınavlara geçişin, illerin salgın koşullarına göre 2 Mart 2021 Salı günü yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, resmi ve özel tüm okullarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü planlanan yüz yüze eğitim ve sınavlara geçişin, illerin salgın koşullarına göre 2 Mart 2021 Salı günü yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12'nci sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

'YERİNDE KARAR UYGULAMASINA BAĞLI OLARAK'

Açıklamada, "Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Lady Gaga Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MEB'den yüz yüze eğitime 1 gün erteleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 14:17:24. #1.15#
title