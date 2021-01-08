MEB'den, uzaktan eğitime tablet desteği
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MEB'den, uzaktan eğitime tablet desteği

08.01.2021 22:22 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:26
MEB'den, uzaktan eğitime tablet desteği

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maddi durumu yetersiz öğrencilere uzaktan eğitimde sıkıntı yaşamamaları için tablet bilgisayar desteğinin sürdüğünü belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maddi durumu yetersiz öğrencilere uzaktan eğitimde sıkıntı yaşamamaları için tablet bilgisayar desteğinin sürdüğünü belirtti.

Bakan Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tablet desteğinin öncelikle ailenin gelir düzeyine, ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısına ve öğrencinin akademik durumuna göre yapıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere doğru ve hızlı şekilde ulaşmak için kriterlerin gözetildiğini ve dağıtımların resmi veriler üzerinden yapıldığını aktardı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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