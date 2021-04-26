MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması (2)- Yeniden
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MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması (2)- Yeniden

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sayın Yazıişleri müdürlerine;'MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması' başlıklı haberimizi, Bakanlık'tan yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması' başlıklı haberimizi, Bakanlık'tan yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz. DHA

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ANKARA, - MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;? resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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