MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması
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MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;? resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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