MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması
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MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 8 ve lise 12'nci sınıflar hariç eğitim kademelerinde uzaktan eğitime geçişle ilgili yeni kararın, 15 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanacağını duyurdu.

Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor
Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 8 ve lise 12'nci sınıflar hariç eğitim kademelerinde uzaktan eğitime geçişle ilgili yeni kararın, 15 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabine toplantısında yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili kararlar alındığı bildirildi. Açıklamada, alınan kararlar kapsamında yapılacak yeni uygulamalar şöyle sıralandı: "İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. Ortaokulların 8'inci sınıflar hariç tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. Liselerin 12'nci sınıflar hariç tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. 8 ve 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dahil, devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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