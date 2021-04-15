MEB'den 'tablet mesajı' uyarısı
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MEB'den 'tablet mesajı' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MEB'den 'tablet mesajı' uyarısı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, vatandaşları 'MEB ücretsiz tablet dağıtıyor' şeklinde telefonlarına gelen mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

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İlkokul ve ortaokullarda uzaktan eğitimin usul ve esaslar belirlendi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, vatandaşları 'MEB ücretsiz tablet dağıtıyor' şeklinde telefonlarına gelen mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi. Paylaşımda, vatandaşlara gönderilen mesaja yer verilerek, asılsız olduğu vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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