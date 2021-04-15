MEB'den 'tablet mesajı' uyarısı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, vatandaşları 'MEB ücretsiz tablet dağıtıyor' şeklinde telefonlarına gelen mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, vatandaşları 'MEB ücretsiz tablet dağıtıyor' şeklinde telefonlarına gelen mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi. Paylaşımda, vatandaşlara gönderilen mesaja yer verilerek, asılsız olduğu vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı