MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme

15.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:55
MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili yayımladığı genelgenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yeni düzenleme yaparak illere yazı gönderdi.

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili yayımladığı genelgenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yeni düzenleme yaparak illere yazı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması amacıyla hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı anımsatılan yazıda, 4 Ocak itibarıyla okullar ve özel öğretim kursları dışındaki özel öğretim kurumlarında teorik eğitimlerin yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirileceğinin tüm valiliklere iletildiği belirtildi.

Teorik ve uygulama eğitimi tamamlanan programların sınavlarının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yapılamadığına işaret edilen yazıda, bu nedenle İçişleri Bakanlığından motorlu taşıt sürücü kurslarına, çeşitli kurslara (havacılık, denizcilik gibi), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına, iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, uzaktan eğitim yapan kurslara ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam eden kursiyerler ile görevlilerin, teorik ve uygulama sınavlarının yapılacağı günlerde istisna kapsamına alınıp sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının talep edildiği kaydedildi.

Yazıda söz konusu kişilerin ilgili günlerde kısıtlamalardan muaf tutulacağına dair cevap yazısının İçişleri Bakanlığından alındığı bildirildi.

Bu kapsamda illerde düzenlenecek teorik ve uygulama sınavlarına girecek kursiyerler ile tüm görevliler için onayların alınması gerektiği belirtilen yazıda, ayrıca kısıtlamalar nedeniyle direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarında getirilen 8 kursiyer sınırlamasının kaldırıldığı, mevzuatta da belirtildiği gibi 12 kursiyer sınava girebilecek şekilde düzenleme yapılacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, ilgili kurslara katılan adayların sınavları, gelecek hafta sonundan itibaren yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fikri Sağlar Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Demet Özdemir Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 20:58:22. #1.15#
title