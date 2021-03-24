MEB'den ortaokullarda 'yüz yüze sınav' açıklaması
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MEB'den ortaokullarda 'yüz yüze sınav' açıklaması

24.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:35
MEB'den ortaokullarda 'yüz yüze sınav' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde, ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavların, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacağını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde, ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavların, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde, ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda, güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavların da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabileceği vurgulandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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