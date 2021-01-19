MEB'in hazırladığı 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan, yeni soru kaynaklarının erişimi ile ilgili bilgiyi paylaştı. Bakan Ziya Selçuk, açıklamasında, daha önce ilk 3 ünitesi yayımlanan çalışma fasiküllerinin 4'üncü ünitelerinin de erişime açıldığını duyurdu.

FASİKÜLLER İŞLENİLECEK KONULARI PEKİŞTİRECEK

Öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecek olan çalışma fasikülleri, öğrencilerin öğrenmelerini de kalıcı hale getirecek ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (8'inci sınıflar için T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

DİĞER ÜNİTELERİN FASİKÜLLERİ DE YAYIMLANACAK

Açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Selçuk, "Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynak çeşitliliğini arttırıyoruz. Bugün ortaokul öğrencilerimiz için daha önce yayımladığımız çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerini paylaştık. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde 4'üncü üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. 4'üncü ünite fasikülleri LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri de yayımlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

FASİKÜLLERDEKİ TOPLAM SORU SAYISI 3 BİN 350

MEB, 8'inci sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe, 4 adet Matematik, 5 adet Fen Bilimleri ve 3 adet T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere toplam 15 adet fasikül, 7'nci sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe, 4 adet Matematik, 3 adet Fen Bilimleri ve 4 adet Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 14 adet fasikül, 6'ncı sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe, 3 adet Matematik, 2 adet Fen Bilimleri ve 3 adet Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 11 adet fasikül, 5'inci sınıf düzeyinde ise 2 adet Türkçe, 3 adet Matematik, 2 adet Fen Bilimleri ve 2 adet Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 9 adet fasikül hazırladı. Hazırlanan 49 adet fasikülde 3 bin 350 soru yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı