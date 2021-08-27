MEB, okul pansiyonlarında salgın önlemlerini anlatmak için personele eğitim verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MEB, okul pansiyonlarında salgın önlemlerini anlatmak için personele eğitim verecek

MEB, okul pansiyonlarında salgın önlemlerini anlatmak için personele eğitim verecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), okul pansiyonlarının salgın şartlarına uyumunu sağlamak amacıyla 562 personele eğitim verecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), okul pansiyonlarının salgın şartlarına uyumunu sağlamak amacıyla 562 personele eğitim verecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı (İSGB) tarafından, okul pansiyonlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, kontrol önlemlerinin uygulanması ve salgın hastalıklarla mücadele kapsamında eğitim programı başlatıldı. Başta İl İSGB koordinatörleri olmak üzere, okul sağlığı sorumluları ve okul hemşirelerine yönelik eğitim programı ile Covid-19 risklerine karşı farkındalık oluşturmak ve katılımcıların rehberlik niteliklerine katkıda bulunmak hedefleniyor.6 Eylül'de yüz yüze başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, okullardaki hijyen şartlarının devamlılığının sağlanması, Covid-19 başta olmak üzere tüm enfeksiyonlarla ilgili risklerin yönetilmesi amacıyla Bakanlık kılavuz ve rehberlerine uygun olarak düzenlenen eğitim programı toplam 8 saat sürecek. 31 Ağustos'ta başlayacak, 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' ile ilgili eğitim programı, iki grup halinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Eğitime 481 hemşire, 70 okul sağlığı sorumlusu ve 11 İSGB Koordinatörleri olmak üzere toplam 562 kişi katılacak. Katılımcılar aldıkları eğitim sonucunda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine konuya ilişkin rehberlik hizmeti verecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yüz yüze eğitimin ilk haftasında İstanbul'da geçerli olacak tedbirler belli oldu
Yüz yüze eğitimin ilk haftasında İstanbul'da geçerli olacak tedbirler belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Hikmet Karaman Mustafa Denizli Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MEB, okul pansiyonlarında salgın önlemlerini anlatmak için personele eğitim verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:25:03. #1.14#

title