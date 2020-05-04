MEB'den okul öncesi ve ilkokul seviyesi için 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçık
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MEB'den okul öncesi ve ilkokul seviyesi için 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçık

MEB'den okul öncesi ve ilkokul seviyesi için 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçık
04.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:25

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgını döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlamak amacıyla 'okul öncesi ve ilkokul' seviyesi için 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçık yayımlandığı bildirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgını döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlamak amacıyla 'okul öncesi ve ilkokul' seviyesi için 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçık yayımlandığı bildirildi. Bu kitapçığın bir serinin başlangıcı olmasını hedeflediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Elif ile Alp'i yeni serileriyle çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocukların, gençlerin ve ailelerin psikolojik sağlamlığını korumak için birçok destek hayata geçirildiği belirtildi. Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığı artırmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencileri seviyesinde 'Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı' yayımlandığı belirtildi. Bu kitapçık ile küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlandığı belirtilerek, "Olağandışı durumlarda çocuklar korku, kaygı gibi duygularını doğrudan kendi üzerlerinden değil de hikayelerdeki karakterler üzerinden ifade etmeleri onlar için, yaşanılanları anlamalarını kolaylaştırıyor. Bu doğrultuda 'okul öncesi ve ilkokul' seviyesi için hazırlanan 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçık yayımlandı. Kitapçığın seri halinde yayımlanmasına devam etmesi planlanıyor" denildi.

'YENİ SERİLERİYLE ÇOCUKLARIMIZI BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu zorlu süreçte öğrenci ve velilerin yanlarında olmak için psikososyal desteklerin birer birer devreye girdiğini belirtti. Bakan Selçuk, bu kapsamda daha önce hazırlanan öğrenciler, gençler ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımladıklarını anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Yayımlanan kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca 81 ilde 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı' çağrı merkezi kurarak Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilerimize destek oluyorlar. Geçen hafta özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için uzun süredir üzerinde çalıştığımız çok güzel bir mobil uygulamayı hizmete aldık. Mobil uygulama arkadaşlarımız tarafından geliştirildi, içeriklerle zenginleştirildi ve ücretsiz olarak erişime açıldı. İçerikler sürekli geliştirilecek. Şimdi de 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitapçığımızı yayımlıyoruz. Bu kitapçığın bir serinin başlangıcı olmasını hedefliyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 'Elif ile Alp'i yeni serileriyle çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olma çabasındayız. Bu süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, Dr. Sevil Uygun İlikhan ve Ümare Altun'a çok teşekkür ediyorum."


Kaynak: DHA

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