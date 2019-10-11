MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay

MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

11.10.2019 15:40
MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

Bakanlık bürokratları, il milli eğitim müdürleri, kurum yöneticileri ve öğretmen sendikalarından temsilcilerin katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde dün başlayan Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme Çalıştayı sona erdi.

Çalıştayda takvim düzenlemesi başta olmak üzere öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin değerlendirmesi yapıldı, ayrıca hayata geçirilecek düzenlemelerle ilgili öneri kararları oluşturuldu.

Kaynak: AA
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