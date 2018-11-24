MEB'den 'Öğretmenler Günü'ne özel video

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik öğrenci-öğretmen arasındaki sevgi ve ilham dolu ilişkiyi irdeleyen bir video yayınladı.

Video, öğretmenlerin yeri doldurulamaz önemini, öğrencileriyle geçirdikleri eğlenceli, sıcak, şefkat oldu ve deneysel anlar ile seçilen öğretmen portrelerine ait aktüel görüntüler eşliğinde sunuyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğretmen ve öğrencilere yer verilen videoda sıra dışı, ilham veren, fedakar öğretmenlerin hikayelerinden kısa kesitler anlatılıyor. Bakanlığın hazırladığı videoda, "Öğretmen emektir, öğretmen umuttur, öğretmen ilhamdır, öğretmen koruyandır, öğretmen öğretendir, öğretmen yetiştirendir, öğretmen sevgidir, öğretmen sevendir, öğretmen sevilendir" mesajları kullanılarak öğrencileriyle oyun oynayan, rap şarkı söyleyen, dans eden, ders öncesinde sınıf kapısında öğrencilerini karşılayan, müzik dersini alışılmışın dışında anlatan, engelli öğrencisiyle birlikte ip atlayan, farklılık yaratan öğretmenlerimizin sempatik görüntüleri sıralanıyor.

Filmin sonunda ise 2023 Eğitim Vizyonu logosu kullanılarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle videoda anlatılan öğrenci-öğretmen ilişkisinin vizyon belgesiyle ilişkisi kuruluyor.