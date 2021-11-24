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MEB'den 'Öğretmenler Günü' için özel klip

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

- MEB'den 'Öğretmenler Günü' için özel klip Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla içerisinde milli sporcuların mesajlarının yer aldığı bir video klip paylaştı.

- MEB'den ' Öğretmenler Günü' için özel klip

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla içerisinde milli sporcuların mesajlarının yer aldığı bir video klip paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video klibin yer aldığı gönderide ayrıca, "Hakkı ödenmeyen öğretmenlerimize bir kutlama da olimpiyatlarda Milli Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızdan" ifadeleri yer aldı.

MEB'den 'Öğretmenler Günü' için özel klip

MEB'den 'Öğretmenler Günü' için özel klip

MEB'den 'Öğretmenler Günü' için özel klip

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