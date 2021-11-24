- MEB'den ' Öğretmenler Günü' için özel klip

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla içerisinde milli sporcuların mesajlarının yer aldığı bir video klip paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video klibin yer aldığı gönderide ayrıca, "Hakkı ödenmeyen öğretmenlerimize bir kutlama da olimpiyatlarda Milli Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızdan" ifadeleri yer aldı.