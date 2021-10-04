MEB'den öğrencilere 'yardımcı kaynak' desteği

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. Bu kapsamda her ayın ilk haftası, 'destek paketi' açıklanacak. Paketin ilki, bugün 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' üzerinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden ücretsiz olarak erişilecek kaynak paketleri ayrıca il müdürlüklerince ihtiyacı olan öğrencilere basılı olarak ulaştırılacak. Bu kapsamdaki ilk paket, bugün açıklandı. Destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Destek paketine Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' üzerinden ulaşılabiliyor.

"Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimi sürdürürken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadarki tüm düzeyler için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketi'ni bugün yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan il müdürlüklerimiz ihtiyaç duyan öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracak. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri