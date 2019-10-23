MEB'den "öğrenci karneleri" açıklaması

MEB'den "öğrenci karneleri" açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Öğrenci karneleri değişiyor" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın henüz inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu, çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.

23.10.2019 11:20
MEB'den

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Öğrenci karneleri değişiyor" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın henüz inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu, çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.

Bakanlık tarafından medyada yer alan habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyaya yansıyan 'öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim-öğretim yılını kapsamamaktadır."

Kaynak: AA
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