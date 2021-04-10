MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), işletmelerde mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı daha fazla öğrencinin beceri eğitimi alabilmesine olanak sağlayan yeni düzenleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), işletmelerde mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı daha fazla öğrencinin beceri eğitimi alabilmesine olanak sağlayan yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, bir usta öğretici bulunan işletmelerde beceri eğitimi alabilen öğrenci sayısı 12'den 40'a yükseltildi.

Bakanlık, geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin lise diploması alabilmeleri ile ilgili yapılan iyileştirme sonunda mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı yüzde 62 arttı.

MEB, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitim kapasitesini artırmak için yeni bir düzenleme daha yaptı. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 135. maddesinde mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimleri için 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletmenin en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirme zorunluluğu bulunuyordu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "12" ibaresi "40" olarak değiştirildi. Böylece bir usta öğretici bulunan işletmelerde 40 öğrenci beceri eğitimi alabilecek.

"Usta öğretici eğitimi ile ilgili olarak ilk kez uzaktan eğitim imkanı sağladık"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için son 3 yılda çok sayıda düzenlemeyi ve projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Özellikle mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Özer, bu konuda ilk olarak mesleki eğitim merkezi mezunlarının lise diploması alabilmeleri amacıyla esnek bir yapı kurarak iyileştirme yaptıklarını hatırlattı.

Bu iyileştirme sonrasında mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısında yüzde 62 artış yaşandığını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Mesleki eğitim merkezlerindeki mesleki eğitim haftada 4 gün işletmelerde veriliyor. Öğrenciler sadece bir gün okula geliyorlar. Dolayısıyla işletmeler ile birlikte yürütülen bir eğitim. Bu konuda en büyük sıkıntılardan bir tanesi, işletmelerde yeterince usta öğretici bulunmamasıydı. Bu durum mesleki eğitime devam edebilecek öğrenci sayısını kısıtlıyordu. Usta öğretici sayısını artırabilmek için ilk olarak usta öğretici eğitimi ile ilgili bir iyileştirme yaptık. Usta öğretici eğitimi ile ilgili olarak ilk kez uzaktan eğitim imkanı sağladık. Bu eğitimler şu anda başarılı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile de usta öğretici başına öğrenci sayısında artışa gittik. Bu kapsamda 12 yerine 40 öğrenci için en az bir usta öğretici görevlendirilmesi yönünde bir değişiklik yaptık. Böylece bir usta öğretici olan işletmelerde daha fazla öğrenci beceri eğitimi alabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Haydar Akar Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:36:29. #1.15#
title