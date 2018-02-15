MEB'den Liselere Geçişte Başarı Sıralamasına İlişkin Açıklama
AFRİN HAREKATI'NDA 28. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

MEB'den Liselere Geçişte Başarı Sıralamasına İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye ilişkin herhangi bir başarı sıralamasının kamuoyuyla paylaşılmadığı bildirildi.

MEB'den Liselere Geçişte Başarı Sıralamasına İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye ilişkin herhangi bir başarı sıralamasının kamuoyuyla paylaşılmadığı bildirildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sınavına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye ilişkin yapılan sınavlarda, bugüne kadar resmi veya özel okullar arasında sınav sonuçları üzerinden bir başarı sıralaması Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et