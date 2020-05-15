MEB'den lise öğrencilerine "Dede Korkut Hikayeleri" ile oryantiring daveti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MEB'den lise öğrencilerine "Dede Korkut Hikayeleri" ile oryantiring daveti

Milli Eğitim Bakanlığınca, "19 Mayıs" etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerinin internet üzerinden katılabilecekleri, bir noktadan başka bir noktaya verilen bilgilerle ulaşabilmeyi içeren "oryantiring" müsabakası düzenlenecek.

MEB'den lise öğrencilerine
15.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:04

Milli Eğitim Bakanlığınca, "19 Mayıs" etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerinin internet üzerinden katılabilecekleri, bir noktadan başka bir noktaya verilen bilgilerle ulaşabilmeyi içeren "oryantiring" müsabakası düzenlenecek.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde "19 Mayıs Lise Öğrencileri Arası E-Kitapta Oryantiring Müsabakası" gerçekleştirecek.

Yarışmaya, lise öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler öncelikle, akıllı cihazlarından Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitaplığı uygulaması üzerinden Dede Korkut Hikayeleri'ni indirecek ve okumaya başlayacak. Kitabı okumaya başlayan her lise öğrencisi, müsabakaya katılmış sayılacak.

Oryantiring yarışmasında doğada gerçekleştirildiğinde olduğu gibi parkurlar ve rotalar olacak. Bu çerçevede, 19 Mayıs'ta EBA TV Lise'de ekrana gelecek "19 Mayıs Özel Yayını"nda müsabakanın parkurları ve rotaları açıklanacak.

Ayrıntılı bilgi "ogm.meb.gov.tr" adresinde

Öğrenciler, kitaba ilişkin açıklanan parkurlar ve rotalar doğrultusunda verilen hedeflere ulaşarak müsabakayı tamamlayacak ve cevaplarını 24 Mayıs saat 23.59'a kadar "ogm.sosetk@meb.gov.tr" adresine mail aracılığıyla iletecek.

Kazananlara, diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ile e-Kitap okuyucu verilecek.

Yarışmaya katılmak için resmi ya da özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci olmak yeterli olacak, başvuru ya da kayıt gerekmeyecek.

Öğrenciler, yarışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiye, "ogm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

"Salgın sürecinde evde kalarak eğlenmek ve öğrenmek mümkün"

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evlerinde olan öğrencilerin verimli vakit geçirmesini sağlamak için bir süredir çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

19 Mayıs E-Kitapta Oryantiring Müsabakası'nın da bunlardan biri olduğuna işaret eden Mete, şunları kaydetti:

"Müsabakayı düzenlerken hedefimiz ülkemizin en uzak noktasındaki öğrencimize de erişmek ve onları da imkanları ne olursa olsun bu etkinliğe dahil etmekti. Bu nedenle; öğrencilerimize hiçbir masraf çıkarmadan, onları herhangi bir kayıtla, başvuruyla uğraştırmadan bir müsabakaya nasıl dahil ederiz sorusunun cevabını aradık ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitaplığı uygulamasından seçeceğimiz bir kitapla bu amacımıza ulaşabileceğimize karar verdik."

19 Mayıs'ta EBA TV Lise'de ekranlara getirecekleri bayram özel yayınında öğrencilerin müsabakayla ilgili açıklamayı duydukları anda Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından sorulara erişerek cevaplamaya başlayacaklarını aktaran Mete, "Salgın sürecinde evde kalarak ve alınan önlemlere uyarak da eğlenmek ve öğrenmek mümkün. Öğrencilerimiz bu müsabaka ile kitap okumaya bambaşka bir pencereden bakacak." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Haber
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı Haber
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Haber
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kuyumcuya 'Kasayı boşaltın' diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Kerem Alışık Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Ergin Ataman Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Çocuk Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: MEB'den lise öğrencilerine "Dede Korkut Hikayeleri" ile oryantiring daveti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 11:14:46. #1.14#
title