MEB'den lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde beceri temelli etkinlik kitap seti
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MEB'den lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde beceri temelli etkinlik kitap seti

MEB'den lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde beceri temelli etkinlik kitap seti
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencilerine yönelik 9 dersten beceri temelli 900 etkinliğin yer aldığı kitap seti hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencilerine yönelik 9 dersten beceri temelli 900 etkinliğin yer aldığı kitap seti hazırladı.

MEB, Kovid-19 salgını sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere verdiği özel kaynak destekleriyle öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda lise öğrencilerine yönelik, bilgi edinmenin yanı sıra bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak amacıyla beceri temelli etkinlik kitapları yayımlamaya devam eden Bakanlık, daha önce 9, 10 ve 11. sınıflar için hazırladığı etkinlik kitap seti serisini bu kez 12. sınıflar için yayımladı.

Derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alınarak hazırlanan beceri temelli etkinlik kitapları, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerini kapsıyor.

Öğrencilerin, etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

"Bakanlığın tüm birimleri sürekli ilave destek kaynakları oluşturuyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için Bakanlığın tüm birimlerinin sürekli ilave destek kaynakları oluşturduğunu belirtti.

Bu kapsamda MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çok sayıda destek paketini daha önce paylaştıklarına işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Şimdi bunlara bir yenisini ekliyoruz. 12. sınıf öğrencilerimizi beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan 900 etkinlik içeren beceri temelli etkinlikler kitap setini bugün paylaştık. Aynı setin 9, 10 ve 11. sınıflar için olan kitaplarını daha önce yayımlamıştık. Böylece ortaöğretimde tüm sınıf seviyelerinde beceri temelli etkinlikler kitap serisini tamamlamış bulunuyoruz. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 'ogmmateryal.eba.gov.tr' adresindeki sayfasından beceri temelli etkinlikler kitap setine erişilebiliyor. Sürece büyük emek veren Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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