MEB'den Kış Saati Uygulaması Hakkında Açıklama!

Bu yıl kış saati uygulamasına geçilecek mi saatleri geri alınacak mı sorusu cevap buldu. Sonbaharın gelmesiyle beraber vatandaşlar saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. İlk açıklama MEB'den geldi.





Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmasının engellenmesi için bir genelge yayınladı. İllerdeki okul başlama saatleri buna göre ayarlanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Eylül tarihinde, yeni öğretim yılında okul servislerini ilgilendiren bir genelge yayınladığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin 4. maddesinde, "2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması" istendi.







Bundan kaynaklı, "Taşımalı sistem ve özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi" talimatı verildi. Tüm valiliklere gönderilen genelgede her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha çok faydalanılmasını temin edecek biçimde belirlenmesi istendi. Okula giriş ve servis saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede akşam çıkış saatiy ile ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.



KAYIT PARASI İSTEYENE İŞLEM YAPILACAK





Genelgede, ilaveten velilerden kayıt ücreti adı altında ücret talep edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, isteyen okul yöneticileri ile ilgili prosedür yapılacağı kaydedildi.



İSTANBUL'DA 08.00'DEN ÖNCE ZİL ÇALMAYACAK





Geçen yıl sabahın erken saatlerinde öğrencilerin yollara düşmesi yoğun eleştirilere neden olmuştu. Uykulu gözlerle dersbaşı yapan öğrenciler için İstanbul Valiliği bu seneye yönelik yeni bir adım atarak, ilçe milli eğitim müdürlükleri yanısıra kaymakamlıklara ve ilçe emniyet müdürlüklerine de gönderilen yazıyla çift eğitim yapan okullarda derslerin saat 08.00'den önce başlatılmaması talimatı verdi. Yeni uygulama tekli eğitim yapan okulları memnun ederken çift öğretim olan kurumlarda ders çıkış saati 19.00'u bulacak. İstanbul Valiliği'ndeki yetkililerden alınan bilgilere göre, geçen sene başlanan yaz saati uygulaması sonrasında velilerin talebi üzerine bu karar alındı.