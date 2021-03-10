MEB'den İstiklal Marşı'nın 100. yılında Tacettin Dergahı'na hatıra bileti ile yolculuk daveti
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MEB'den İstiklal Marşı'nın 100. yılında Tacettin Dergahı'na hatıra bileti ile yolculuk daveti

10.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:33
MEB'den İstiklal Marşı'nın 100. yılında Tacettin Dergahı'na hatıra bileti ile yolculuk daveti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İstiklal Marşı'nın 100. yılında Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz dizeleri kaleme aldığı Taceddin Dergahı'na hatıra bileti oluşturma çağrısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İstiklal Marşı'nın 100. yılında Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz dizeleri kaleme aldığı Taceddin Dergahı'na hatıra bileti oluşturma çağrısı yapıldı.

MEB, Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması kararı üzerine farklı bir etkinliği hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Taceddin Dergahı'na yolculuk yapmak isteyenler, hatıra biletlerini http://ogm.eba.gov.tr/mehmetakif/ bağlantısından oluşturabilecek.

Ekrana ad, soyad ve şehir bilgileri girildikten sonra oluşturulan hatıra biletleri, sosyal medyada "OnKıtaBirVatan" etiketiyle paylaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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