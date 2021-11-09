MEB'den "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı - Haberler
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MEB'den "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
MEB'den

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) çocuklara yönelik hazırlanan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı, temel ilk yardım uygulamalarını hikayeler eşliğinde anlatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) çocuklara yönelik hazırlanan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı, temel ilk yardım uygulamalarını hikayeler eşliğinde anlatıyor.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu yayınlanan kitabın yazar kadrosunda, akademisyenler ve alanında uzman isimler bulunuyor.

Kitapta, temel ilk yardım uygulamaları, hikayeler ve bunu destekleyen görseller eşliğinde anlatılıyor.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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