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MEB'den görme yetersizliği olanlar için "İlk Yardım Okulu" kitabı

MEB'den görme yetersizliği olanlar için
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), görme yetersizliği olanlar için "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), görme yetersizliği olanlar için "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kitap, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce okul öncesi ve ilkokul seviyesinde, görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrenciler için Braille alfabesiyle basıldı.

İlk yardımın önemi ve ilk yardım müdahalelerinin hikayeler eşliğinde anlatıldığı kitap, çocuklar, öğretmenler, veliler ve kurumlar için kaynak eser niteliği taşıyor.

Kitap, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde, görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrencilere ulaştırılacak.

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AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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