MEB'den Elazığ'daki depremzede öğrencilere tablet
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MEB'den Elazığ'daki depremzede öğrencilere tablet

16.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:13
MEB'den Elazığ'daki depremzede öğrencilere tablet

Elazığ'da depremzede öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gönderilen tabletler sayesinde uzaktan eğitime kesintisiz devam ediyor.

Elazığ'da depremzede öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gönderilen tabletler sayesinde uzaktan eğitime kesintisiz devam ediyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşadığı için EBA TV'den eğitimlerini sürdüren depremzede öğrencilere MEB tarafından yaklaşık 2 ay önce tablet gönderildi. Tablet sayesinde öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla ekranda da olsa bir araya gelerek uzaktan eğitimi sürdüren öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Tabletine kavuşan öğrencilerden biri de depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki evleri yıkılan ve geçici olarak ailesiyle Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kentte kalan 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusuf Akgül.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitimi sürdüremediklerini, devletin sağladığı imkanlar dahilinde EBA TV'den dersleri takip ettiklerini söyledi.

"Sınıfımızdaki arkadaşlarımızla bir arada olmadığımız için okul heyecanını yaşayamıyordum." diyen Akgül, televizyonda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un depremzede öğrenciler için tablet göndereceğini duyunca çok mutlu olduğunu belirtti.

Akgül, "Arkadaşlarımızın ve hocalarımın seslerini duymak istiyordum. Tabletim sayesinde canlı derse girebildim. Arkadaşlarımın ve hocamın sesini duydum. Dersimizi işledik." dedi.

Derse girerken çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu anlatan Akgül, "En büyük isteğimiz yüz yüze eğitimin olması. İnşallah bu salgın geçer de yine okuldaki arkadaşlarımızla bir arada ders görürüz." diye konuştu.

Yusuf Akgül, "Bize bu tabletleri gönderdiği için Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Artık canlı dersleri takip edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda oldu"

Anne Halise Akgül de evlerinin depremde yıkıldığını belirterek, "Sağ olsun bu süreçte devletimiz her zaman yanımızda oldu. Bizi hiçbir zaman sahipsiz bırakmadı." dedi.

Okula gidip tableti teslim aldıklarını, oğlunun heyecanına ortak olduklarını dile getiren Akgül, Bakanlıkça gönderilen tablet sayesinde oğlunun yüzündeki mutluluğu görünce büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Akgül, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Milli Eğitim Bakanımız Selçuk'tan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Baba Tugay Akgül ise depremden sonra devletin kendilerine sağladığı imkanlarla hayata tutunduklarını kaydetti.

Oğluna tablet gönderilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Akgül, "Çocuklarımız ilk derse girdi. Çok mutlu olduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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