MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için kılavuz

04.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:28

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla hazırlanan kılavuzu Elazığ'da vatandaşlara dağıtılıyor.

Gazi Caddesi'nde yapılan kılavuzlara ilişkin açıklama yapan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, depremin hemen ardından kente gelerek psikososyal destek vermek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Anne ve babalara yönelik kılavuz hazırlayarak dağıttıklarını aktaran Gül, ailelerin yaşadığı travmanın zor olduğunu, bu kılavuz ile hem ailelere hem de çocuklara destek vermek istediklerini kaydetti.

Gül, kent genelinde bütün öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere kılavuzu dağıttıklarını anlatarak, "Anne babaların sakin olması gerekir. Kendileri panik yaşamaları halinde çocuklarına olumlu örnek olmaları mümkün değil. Deprem sonrası yaşanan ilk şok geçtiğinden normalleşmeye yönelik adımların atılması lazım. Anne babaların tavrı çok önemli. Çocuklarına güven veren bir noktada olmaları gerekiyor." dedi.

Ailelerin yaşadığı stresi çocuklarına hissettirmemesi gerektiğine işaret eden Gül, "Çünkü bunu hissettiği zaman çocuk da endişelenir ve paniğe kapılır. Korkuyu yenmeleri için çocuklarla oyunlar oynanması, sosyal etkinlik yapılması gerekir. Minik geziler yapabilirler. Uzmanlarla görüşerek, fikir almaları ve süreci onlarla birlikte yürütmeye çalışmaları önemli." diye konuştu.

Bakanlığın depremin travmasının atlatılması için çalışmalara devam edeceğine dikkati çeken Gül, "Bakanlık olarak bilimsel anlamda gereken tedbirleri alıyoruz. Bunu sözlü ifade etmekle kalmıyor, okullarda, çadır kentlerde ve çarşıda veli ve öğrencilerimizle bu süreci yürütüyoruz. Hep beraber el ele verdiğimiz takdirde, travmayı atlatmamız çok daha kolay olacaktır. Biz de onun için sahadayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA