MEB'den deprem bölgesindeki çocuklar için psikososyal destek kılavuzu

02.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:32

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu"; deprem ve psikolojik travma konusunda da "Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu" hazırladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki psikososyal destek hizmetleri kapsamında hazırlanan iki ayrı kılavuz, okulların açıldığı ilk gün aileler ve öğretmenlere dağıtılacak. Çocuklara yönelik kılavuzda, tüm yaş grubundaki öğrencilere yardımcı olabilecek öneriler yer aldı.

Elazığ merkezli depreminin hemen ardından çocukların yaşadıkları korkuyu yenmeleri için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) uzmanı ve rehber öğretmen meslektaşlarıyla bölgeye giderek bizzat başlattığı psikososyal destek çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

Depremin etkilendiği illerde PDR uzmanları, rehber öğretmen ve oyun terapistleri çocukların yaşadıkları travmayı sağlıklı olarak atlatabilmeleri için yoğun çaba gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her yaştan çocuğa uygun önerilerin ve deprem travmasını atlamaya yönelik yol haritasının çizildiği "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu", Elazığ başta olmak üzere depremden etkilenen illerde dağıtılacak.



Psikolojik travma tepkilerinin, yaşanan depremin hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi sonraki zamanlarda da ortaya çıkabildiğine işaret edilen kılavuzda 5 yaş ve altındaki çocuklar, 6-11 yaş arasındaki çocuklar, 12-17 yaş grubu çocuklarda görülebilecek ortak psikolojik travma tepkileri ele alındı.

Kılavuzda ayrıca, yaşanan tepkiler karşısında izlenmesi gereken yol ve yöntemlere de yer verildi.

"Dinleyin, güven verin, oyun oynayın" tavsiyesi

Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu'nda tüm yaş gruplarına yönelik, şu önerilerde bulunuldu:

"Ailelere çocukların ve dolaylı olarak kendilerinin, bu zorlu süreci doğal ve sağlıklı atlatabilmeleri için çocuklarınızı dinleyin, yaşanan duyguları normalleştirin, çocukların güvende olduklarını hissettirerek rahatlatın, güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin, onları cesaretlendirmek için takdir edin, oyun oynayın, günlük rutinlerini koruyun, doğru bilgi edinin."

Ebeveynlerin de yaşadıklarıyla baş etmeleri için kendilerine zaman ayırmaları ve sağlıklarına dikkat etmelerinin önemine işaret edilen kılavuzda, çocuğun deprem sonrasında aşırı tepkilerinin neler olabileceği belirtilerek, böyle durumlarda okul rehberlik servisi ya da ruh sağlığı uzmanlarına başvurmaları gerektiği anlatıldı.

Bakanlık ayrıca, depremin yaşandığı bölgede ders zilinin çalmasıyla birlikte tüm okullarda öğrencilere yönelik üç oturumdan oluşan bir psikoeğitim programı uygulayacak.

Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu



Öğretmenler için hazırlanan kılavuzda ise deprem gibi zorlu bir olayın ardından insanların kendilerini yeniden güvende hissetmek ve depremin olumsuz etkilerini azaltmak için yeterli çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Kılavuzda, travmatik bir olaya verilen ortak tepkiler sıralandıktan sonra, deprem sonrasında toparlanmaya yardımcı olabilecek "sağlınızı önemseyin, kendinize zaman verin, günlük yaşantınıza devam etmeye çalışın, aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirin, duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, yaşadıklarınızı yazmayı deneyin, ani kararlar almayın, medyayı sağlıklı kullanın, uzmana başvurun." şeklinde önerilere yer verildi.

Kaynak: AA