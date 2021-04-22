MEB'den çocuklar için '23 Nisan' gazetesi
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MEB'den çocuklar için '23 Nisan' gazetesi

MEB'den çocuklar için '23 Nisan' gazetesi
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle çocuklara özel gazete hazırladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle çocuklara özel gazete hazırladı.

Milli Eğimi Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yazıyoooor, yazıyooor. Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz Gazetecik, 'http://meb.ai/eRg2Ee'de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin'deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın" dedi. Gazetede, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine, bulmacalara, anketlere ve öykülere yer verildi.


MEB'den çocuklar için '23 Nisan' gazetesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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